“Lo que ahora necesita Madrid no son negligencias sino ayudas, políticas sociales, impulsar la recuperación económica y fortalecer la Sanidad y la Educación”, “Madrid necesita un presidente como Ángel Gabilondo, que apuesta por la reflexión y no por la provocación”.

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este domingo que “hemos llegado a un punto en el que Madrid necesita ser gobernada desde la razón y no desde las vísceras”, necesita “un gobernante con algunos dedos de rigor en la frente”. Con Ángel Gabilondo, la Comunidad de Madrid “dejará de ser el epicentro de la especulación urbanista y de la corrupción” de los gobiernos del Partido Popular.

Madrid debe dejar de ser el epicentro de la especulación urbanística y de la CORRUPCIÓN.



⚠️Votar al PP es hacerlo a Vox: representan lo mismo.



Un PP “indisociable” ya de Vox, “porque votar al PP es hacerlo a Vox, están en el mismo monte y representan lo mismo”. Para Ábalos, “el giro al centro del PP era esto: unir su suerte al de un partido que exalta al franquismo y que se nutre de odio y de fanatismo. Están tan decididos a vivir juntos que ya han empezado por lo más básico: legalizar el chalé de Rocío Monasterio”. “Esta Comunidad no se merece este tipo de populismo que declara enemigos de la patria como quien hace la lista de la compra”, ha espetado el secretario de Organización del PSOE.

Durante un acto en Ferraz sobre vivienda, el también ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha defendido la Ley de Vivienda que está preparando el Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Una norma que debe estar “bien hecha, sin ansiedad” para que “garantice el acceso a la vivienda de todas las personas vivan donde vivan” y por eso es fundamental que Ángel Gabilondo gobierne en la Comunidad de Madrid, ya que las autonomías son las que tienen las competencias en materia de vivienda.

Ábalos ha sostenido que los socialistas “estamos comprometidos en conseguir viviendas dignas y asequibles, que garanticen la igualdad en el acceso a la educación, a los recursos sanitarios, a empleos decentes”, que es lo que significa tener una vivienda. “Nadie ha tenido que convencernos de que es necesario actuar y nadie nos arrastra a hacerlo. También os digo que no hay recetas mágicas y que las soluciones parciales que algunos plantean como un bálsamo de Fierabrás pueden agravar el problema en vez de resolverlo”.

Ha destacado que, tras la aprobación de los PGE “para 2021 contamos con la mayor partida en vivienda de nuestra historia reciente. Son 2.250 millones de euros, cinco veces más que los 475 millones que figuraban en las cuentas prorrogadas de 2018”, que irán destinados a la “promoción de vivienda social, es decir a la creación de un parque público de vivienda que a día de hoy es prácticamente inexistente, a dotar programas de ayudas a la población más vulnerable por sus circunstancias económicas, a los jóvenes, a las personas sin hogar, a las víctimas de violencia de género, a los que pueden ser desahuciados o a los que ya lo han sido y a las personas mayores y con discapacidad”. Y ha hecho hincapié en que la ley ofrece soluciones “al drama de los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad,” con independencia de que exista de por medio un contrato de arrendamiento y “no legitima la okupación, como vocifera la derecha, sino la justicia y la protección social”.

ÁNGEL GABILONDO

Por su parte, el candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha remarcado que “el derecho a una vivienda digna es ley” y ha anunciado que “si soy elegido presidente, iniciaremos en estos 2 próximos años la construcción de más de 15.000 nuevas viviendas públicas para alquiler asequible o social”.

Porque “la emergencia habitacional es una realidad que persiste ya desde hace décadas”, ha aseverado Gabilondo con unos ejemplos: “¿Sabéis cuánto destinaban a vivienda los últimos presupuestos aprobados en Madrid? 332 millones de euros. Es decir, menos de 50 euros por madrileño” o que, “para que un joven pueda vivir solo en Madrid, tendría que invertir en la renta un 110% de su sueldo”.

Gabilondo ha descrito el legado de Isabel Díaz Ayuso en materia de vivienda: “ha centrado su acción en modificar la Ley del Suelo para eliminar la necesidad de contar con licencia municipal previa para ciertas obras, reduciendo así los mecanismos de control. Esta es la decimosexta modificación de la Ley del Suelo a lo largo de los distintos gobiernos del PP en Madrid”. Ayuso se ha resistido “a revertir la venta de 2.935 viviendas sociales que el Gobierno regional de Ignacio González vendió en 2013 a un fondo de inversión por 210 millones de euros” y “ha impulsado un plan para construir viviendas en suelo público destinadas al alquiler para jóvenes, cuyos precios al mes, en pisos de no más de 90 metros cuadrados, son de hasta 1.000 euros”.

Para el candidato está claro que “Madrid necesita un Gobierno para gobernar en serio”. “Seremos un Gobierno comprometido y serio que trabaje en serio también en materia de vivienda. La vivienda es una competencia en la que la Comunidad Autónoma tiene todo que decir”, ha apostillado. Los socialistas “no queremos” que los jóvenes no puedan emanciparse; que Madrid abandone a los más vulnerables a la intemperie; que la Comunidad no esté preparada para emergencias climáticas o el hacinamiento de las familias. Hay que “cambiar” Madrid. Esta comunidad “no es atraso, no es corrupción, no es abandono, no es privatización, no es inacción. No puede ser un espacio simplemente al servicio de intereses particulares”, ha lanzado.

“Madrid es otra cosa: Propongo un Madrid libre de especulación con la vivienda; propongo una educación pública de excelencia, dotada de recursos y de medios; propongo fortalecer la Salud pública madrileña; propongo recuperación económica y creación de empleo; propongo vacunación; propongo, de una vez por todas, Madrid”.