A Rufián le sale el tiro por la culata

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha iniciado su intervención en el Debate sobre el Estado de la Nación, criticando con dureza la situación que atraviesa España. “Hoy se ha levantado de izquierdas, enhorabuena. Ha venido a darnos grandes titulares en pos de un futuro mejor”, le ha espetado al presidente nada más comenzar su intervención, refiriéndose a las nuevas medidas dadas a conocer esta mañana, entre las que se incluye un impuesto a las energéticas y a los bancos.

Ha recordado que «lo contrario a la pobreza no es la riqueza, es la justicia. Y ni es temporal ni es extraordinaria, como las iniciativas que hoy ha presentado. La única forma de conseguir la justicia es redistribuyendo».

Nuevo sistema fiscal

Rufián le ha interpelado: «¿Quiere ir a por todas? Le instamos a trabajar en un nuevo sistema fiscal basado en la justicia». Seguidamente ha afirmado que «en este país se pagan muchos impuestos, pero no lo hacen los cienmileuristas y comisionistas que ustedes defienden».

Inflación

Sobre la inflación ha manifestado que «la normalidad hoy para mucha gente no son las leyes o lo que aprobamos o discutimos. No es lo que pasa en el Congreso, es lo que pagan en el súper. No llegamos a la gente» y ha señalado que «hoy hay un 57% de la población que no come tanto, ni tantas veces como debiera». Una vez más, ha vuelto a defender una Renta Básica Universal.

Reforma laboral

Respecto a la reforma laboral ha aplaudido los contratos indefinidos, pero se ha preguntado «de qué sirven si te pueden despedir con las mimas condiciones de un contrato temporal». Ese es el fruto, ha dicho, de una reforma laboral «que alguien pactó con la CEOE y no con ERC». Al tiempo ha recordado los 9,5 millones de personas en nuestro país que cobran menos de 1000 euros al mes, que el 50% de los contratos existentes son parciales y que la tasa de desempleo juvenil se eleva hasta el 40%.

Balas de la valla de Melilla

El portavoz republicano ha mostrado varias balas recogidas junto a la valla de Melilla y ha preguntado a PP y PSOE «por qué 130 africanos asaltando una valla son una mafia y 130.000 ucranianos desplazados son una causa» para afirmar que «son rubios y con los ojos azules, y los otros no».

El gesto ha enojado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y al presidente Pedro Sánchez que lo han reprobado. Sánchez le ha indicado «ya hay balas en este parlamento», refiriéndose a las que quedaron en el techo, la noche del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Legislar contra la manipulación

Rufián también ha mostrado su apoyo a las diputadas y diputados de Unidas Podemos en relación a los audios de Villarejo. «Se lo dice alguien que representa al movimiento político del independentismo que está en quinto de represión judicial, mediática, policial». Y ha sugerido que se debería legislar «en contra de la contaminación mediática porque no nos deja pensar de forma sana. Mentir, falsear y manipular en una tertulia debería tener las mismas consecuencias que tiene para una empresa un vertido”.