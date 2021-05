Al gobierno central no le ha bastado la derrota sin paliativas sufrida en Madrid. Quiere más. Más a lo grande. Quiere otra gran derrota en el conjunto del país. Y se lo ha empezado a trabajar con ganas. Sin digerir aún la monumental tarascada de Ayuso, filtran que nos quieren cobrar por usar autovías y carreteras de todo tipo. Se lo han dicho a Bruselas, que ya está otra vez con que a ver de dónde sacamos más pasta.

—¡Uf! Subir impuestos no se puede. Nos chillan los de derechas y los ricos y las grandes fortunas.

—¿Habéis oído hablar de los peajes invisibles? Como no se ven, se ponen sin problemas y tenemos un dineral diario sin que nadie proteste.

—¿En serio?

Y se han creído el chiste que les habrá contado, qué se yo, doña Nadia, que de izquierdas tiene lo que yo de cura. O el titular de Fomento, que tampoco parece un Robespierre. Los peajes tipo autopista ya no se llevan y menos si es para cobrar por ir por caminos de todos, públicos, que hemos pagado usted y yo, que existen porque expropian de mala manera a quienes se les ponen por delante. Pero existen otras formas de cobro. En Portugal se los hizo poner la UE hace tiempo, cuando los hombres de negro en otro de sus “rescates”. Allí, cada pocos kilómetros, te hacen foto en plena autovía, y al cabo del tiempo te llegan las dolorosas. En mi último viaje por Portugal no paraba de decir a la familia:

—¡Sonreíd, que viene otra foto!

Pues eso quiere poner en España el Gobierno menos inteligente de la historia. Como no se atreve con lo lógico, que es una reforma fiscal seria, que grave más a quienes más tienen, que meta en vereda a los grandes evasores, que persiga los paraísos fiscales y las argucias de los magnates; como no es capaz de plantar cara a sus enemigos naturales ni de soportar la bozofia antiimpositiva de los ultraliberales, tira a lo fácil. Se ceba en los de siempre, en los que no pueden plantar cara ni resistirse ni protestar. Esto es, en su electorado natural. Por eso y no por faltar hablo del Gobierno menos inteligente de la historia.

Plantear, solo plantear, una medida como el cobro por circular en todas las carreteras estatales y autonómicas (no solo en las autovías) es alfombrar el regreso al poder del PP y sus amigotes. Y si lo pone en marcha, el PSOE se enterrará para los restos. Más aún si continúa demostrándose incapaz de envolverlo en una reforma fiscal integral que busque dinero donde de verdad lo hay y les sobra y lo tiran. No se puede vender la moto de izquierdas y después ir siempre y por sistema a por los que menos tienen. Para eso, don Pedro, doña Nadia, preferimos la derecha de verdad, que ya sabemos a qué viene y nos ahorramos al menos la sorpresa y la hipocresía.

Amén.