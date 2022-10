«A mi hijo, con síndrome de Asperger, once chicos le decían que era Frankenstein y el jorobado de Notre Dame hasta que llegaron las agresiones sexuales»

- Publicidad-

Sergi y su familia podrían haber sufrido la negligencia, la desprotección, las mentiras, los obstáculos abusivos y revictimizadores del colegio, de las administraciones y de los servicios públicos de protección, educación, sanidad, sociales o legales. Él no ha sido escuchado ni tratado con respeto por los que han intentado silenciar o manipular lo que pasó en aquella escuela. No ha recibido aún la reparación, los cuidados ni la justicia que merece como todo ciudadano.

Su familia ha luchado cuatro años compartiendo el dolor más íntimo con personas, familias y asociaciones que conocen de cerca el bullying. Con fuerza y esperanza de justicia siguen superando sus miedos, buscando la paz robada a su hijo, abriendo el camino a otras muchas víctimas del acoso escolar y la violencia.

Pilar Joan Enjoanes, la madre de Sergi, explica a Diario16 cómo se han transformado sus vidas en estos últimos cuatro años transcurridos tras los hechos.

¿Cómo comenzó esta pesadilla?

Todo empezó en mayo de 2018, cuando Sergi hacía Primero de ESO. La chica que lo organizó todo le preguntó a la psicóloga qué le pasaba, por qué no hablaba. Entonces ella dijo que lo dejasen que era autista. Desde entonces le llamaban el «retrasado autista». Desaparecían cosas de casa y no entendíamos por qué. Pasó el verano, mi hijo caminaba encorvado y cuando empezó a entrenar fútbol era incapaz de parar los goles, decía que le dolía todo, y cuando llegaba a casa el dolor desaparecía. Yo le dije a la tutora que algo le pasaba a Sergi, pero no hizo caso. Dijo que Sergi estaba muy bien en el colegio.

Le hicieron las peores agresiones sexuales con felaciones, masturbación, un intento de penetración, un palo por el ano…

¿Entonces?

Él procuraba estar la hora del patio en clase. Entonces cuando la profesora le decía: venga, Sergi, sal al patio, los once chicos le esperaban y se lo llevaban a «La Pradera», un sitio apartado del patio. Ahí fumaban porros, le empezaban a insultar, le decían que era «Frankenstein», el jorobado de «Notre Dame»… que no tienes amigos… eres un raro.

Los peores días coincidieron con las tres agresiones. Yo estaba en la portería esperando a que bajase Sergi para ir al médico y vi cómo bajaban el director, uno de los presuntos agresores y el de gimnasia, y se fueron al patio a echarle una bronca. Le pregunté a la conserje que cómo era que Sergi no bajaba. Al cabo de media hora bajó solo, lloroso y le pregunté que qué le pasaba, y me dijo que nada.

Más tarde, cuando explicó lo de las agresiones nos dijo que la tutora cogió al chico que lo vio todo y se lo fue a decir al director, y este no actúo hasta pasada la hora del patio. Entonces les dijo «que no explicasen nada a los padres porque si no tendríamos muchos problemas», en vez de vigilar a mi hijo.

Con la escuela y «Todos contra el Bullying» nos sentimos engañados, porque en la escuela nos dijeron que volviese Sergi, y cuando volvió le pusieron cogido de la mano con su presunto agresor 40 minutos, y la profesora de música que no sabía nada le echó una buena bronca a mi hijo diciéndole que no se tenía que mover

¿Qué ocurrió los días 5 y 6 de octubre?

Fue cuando le hicieron las peores agresiones sexuales con felaciones, masturbación, un intento de penetración, un palo por el ano…Sergi nos explicó de menos a más. Primero, que sufría bullying, que eran pocos chicos y después cada vez explicaba lo que le hacían.

Con la escuela y «Todos contra el Bullying» nos sentimos engañados, porque en la escuela nos dijeron que volviese Sergi, que todo el claustro de profesores lo sabía…y resulta que cuando volvió le pusieron cogido de la mano con su presunto agresor 40 minutos, y la profesora de música que no sabía nada le echó una buena bronca a mi hijo diciéndole que no se tenía que mover. Sergi llegó a casa con la ansiedad disparada, escribimos un email al colegio.

Sergi nos decía que si no le creíamos, que se tiraría por el balcón

El 15 de diciembre Sergi nos explicó las agresiones sexuales. El día 16 estuvimos asimilándolo todo porque nos decía que si no le creíamos, que se tiraría por el balcón. Ha tenido cuatro intentos de suicidio. Con un cuchillo se autolesionó, y ocho pastillas para estabilizarlo.

Estos chicos se iban poniendo medallas de lo que habían hecho. Y entonces todo el pueblo sabía que habían violado a mi hijo, porque a mis familiares se lo preguntaban. Entonces fue cuando nos armamos de valor y el 29 de julio de 2019 hicimos una manifestación en el pueblo.

El 17 de diciembre fuimos a poner la denuncia ante los Mossos d´Escuadra de Sant Feliu. Ellos nos dijeron que por Ley irían al colegio a buscar los móviles y los portátiles, pero el caso se fue a Fiscalía de Menores. Tardaron cuatro semanas en ir a buscar los móviles de los chicos. Entonces se los cogían y se los devolvían, y finalmente solo se quedaron con cuatro. Representa que estaban los seis que actuaban y cinco que estaban petándose de risa. Fueron en total once presuntos agresores.

¿Cómo se encuentra su hijo en estos momentos?

Mi hijo aún está sufriendo estrés postrautmatico, sigue con pesadillas, flashbacks, no puede ir por el pueblo, tiene muchos miedos, le tenemos que acompañar cuando va a estudiar y esperar fuera del coche. Ahora sufre mutismo también fuera de casa y le tenemos que tratar con un logopeda. Este verano de tanto esperar y esperar cogió una fuerte depresión que le trataron en el hospital Sant Joan de Deu.

Lo sacamos de ese colegio. Ha tenido tres tutores domiciliarios y ahora está estudiando Bachillerato con la Fundación Friends. De momento el futuro ni se lo plantea, el hace su día a día, es un chico muy deportista y saca su ansiedad haciendo deporte.

Dicen que sí, que abrieron los protocolos antibullying, pero no se sabe dónde están los protocolos, ni tampoco se acuerdan de quién estaba vigilando el patio esos tres días de las agresiones sexuales

¿Y qué sucedió con el protocolo antibullying?

Este verano hicimos el peritaje de la escuela y entonces dicen que sí, que abrieron los protocolos antibullying, pero no se sabe dónde están los protocolos, ni tampoco se acuerdan de quién estaba vigilando el patio esos tres días de las agresiones sexuales.

¿Qué les dijeron en el colegio?

Al cabo de un año de los hechos nos llamaron para que pensáramos en la responsabilidad de la escuela, «porque seguro que este paso no iría a parar» donde nosotros queríamos que parase. Y yo le dije que no, que mi hijo lo que quería era justicia, y nosotros queríamos la justicia que se merecía mi hijo.

Es tal el sufrimiento que yo, al cabo de un año, tuve cáncer. Mi marido tuvo que coger dos años de baja para estar con Sergi, porque fue horroroso, es que hemos vivido un calvario, porque nos han quitado la salud tanto mental como física.

Ante la apertura de juicio a los presuntos agresores de su hijo, ¿qué espera de jueces y políticos?

Mi hijo quiere que el juez le crea. Y nosotros, aparte de la justicia que queremos para nuestro hijo, también este juicio va por todos los Asperger -porque de cada tres chicos, dos lo desarrollan y a lo mejor el tercero se salva-, por toda la diversidad que también lo pasa muy mal, por todos los chicos y chicas que no están entre nosotros, como Kira, por todos los chicos y chicas que han sufrido bullying y que lo están pasando mal. Lo que nosotros queremos es que el decálogo de la Asociación No al Acoso Escolar (NACE) se cumpla en las escuelas, y la Ley Kira para el enjuiciamiento penal y civil.