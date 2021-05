Queridos zamoranos que vivís en Madrid, a ver qué haceis el día 4. No me matéis. No nos rematéis. Votad con cabeza. Y cuando digo zamoranos, digo también salmantinos, y leoneses, y originarios de otras provincias machacadas que habeis acabado en Madrid, porque hay que ir a buscar los garbanzos donde se puede y donde haya posibilidades. Solo de mi provincia, hay en Madrid 35.666 personas. Nacieron aquí, pero se han tenido que empadronar ahí, porque ahí han hecho vida. Muchos de ellos, claro, tienen familia. En realidad, entre nacidos en Zamora y descendientes de zamoranos, el cálculo más común apunta a que ya hay en Madrid más zamoranos que en toda su provincia de origen. Redondeando, algo así como 200.000 frente a 170.000.

Una tragedia demográfica y sentimental

Y me temo que las cifras de otras provincias deprimidas, olvidadas y agonizantes no sean menos brutales. La cuestión es, ¿y eso por qué? ¿Somos los de fuera de Madrid y de interior, unas calamidades, unos inútiles, unas absolutas nulidades tanto individual como colectivamente? Eso es lo que nos han hecho creer. Hay un discurso dominante que dice que no supimos evolucionar, que nos quedamos en el arado y el pastoreo, que carecemos de iniciativa y capacidad de riesgo. En suma: que nos lo hemos buscado nosotros mismos.

No te lo creas. Es el discurso de la ideología dominante, la ultraliberal. El pobre lo es porque no se esfuerza. El rico es más listo y por eso lo demás. Esas falacias que repiten una y otra vez. Os tuvisteis que ir de Zamora y Zamora muere porque el país responde a un enfoque económico muy específico: el dinero produce mas dónde hay más dinero y más gente y más actividad. Ese enfoque ha sido llevado al paroxismo en los últimos años y décadas por los gobiernos autonómicos y ultraliberales del PP. En lo que los economistas llaman “abuso de posición dominante”, ha acabado de machacar a los territorios que hay a su alrededor con medidas fiscales abusivas y con incentivos empresariales para que nadie en su sano juicio emprenda en Zamora lo que es mucho más rentable emprender en Madrid

Por eso agonizamos y estamos en las últimas. Porque Madrid succiona en muchos kilómetros a la redonda cualquier iniciativa y capacidad de generar riqueza. Y no, ojo, para que vivais mejor quienes habeis tenido que emigrar ahí. Los ultraliberales no trabajan a vuestro favor. Trabajan en el suyo, el de las minoría acaudaladas y su amplia servidumbre social. Por eso os pido que el día 4 no voteis con los pies o con las tripas o con la furia a la que os lleva toda esta situación que la pandemia ha desquiciado aún más. Votad con la cabeza. Pensad antes de votar. Y recordad que el PP y no digamos Vox, defienden sin matices el sistema económico que os expulsó de Zamora, de vuestra provincia de origen, y sigue expulsando a los que quedamos. Votad a quienes piensan en los de abajo, en el común, en la mayoría, en los nadie que somos casi todos. Hay tres papeletas para elegir. La mía sería la verde, pero da igual si preferís la roja o la morada. Por Zamora, por la España vaciada, por vosotros y nosotros, por favor: votad y votad a quienes os respetan.