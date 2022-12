A favor de la liberación de las vidrieras

- Publicidad-

‘La vidriera liberada. Conversaciones con Carlos Muñoz de Pablos’, publicada por Huso Editorial-Ediciones Cumbres, transforma el significado que tenemos de la vidriera, es la emancipación del objeto. De ser útil pasa a ser “maravillosamente inúti”. Es como si Muñoz de Pablos no quisiera que sus vidrieras tengan que someterse al servicio de nadie, las quiere vivas, sueltas, caprichosas, con una funcionalidad de otro orden, puramente estético, espiritual, humano.

Siempre las vidrieras se han hecho para las ventanas, nunca las ventanas para las vidrieras. Y como esto no tiene fácil arreglo, lo mejor es olvidarse de la ventana. «La nueva función de la vidriera no va a ser el cerramiento. Es mi planteamiento, tiene que ser otra cosa, la participación en la arquitectura con un sentido maravillosamente inútil, que es el arte, no la función, no lo utilitario. Digo maravillosamente inútil, esa es la palabra y esa es la síntesis, lo que yo quiero».

Juan Manuel Moreno Yuste es licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada y máster en Pensamiento Español por la Universidad Autónoma de Madrid. Miembro de la Asociación de Hispanismo Filosófico, se ha especializado en historia y filosofía de las ciencias naturales en la edad de plata de la cultura española, en particular en los estudios que tuvieron como principales testigos las tierras de Segovia y la sierra de Guadarrama. Sobre ello ha publicado diferentes libros y artículos. Ha organizado encuentros y cursos en áreas que abarcan pensamiento, música o pintura, y coordinado obras colectivas, destacando las realizadas sobre el humanista médico Andrés Laguna, o el pensamiento universal de María Zambrano. Recientemente ha dirigido la colección de trabajos conmemorativos del centenario de la Universidad Popular Segoviana editados por la Real Academia de Historia y Arte.

Carlos Muñoz de Pablos, pintor especializado en el arte de la vidriera, desde hace más de 60 años ha venido cimentando una nueva concepción del vidrio pintado a partir de un profundo conocimiento del viejo arte del vidrio. Desligó la vidriera de su simple función como elemento de cerramiento afianzando su consideración como obra de arte autónoma más allá del marco de las ventanas. Ha desarrollado un lenguaje propio, en el que se combinan un enciclopédico conocimiento de los sistemas de representación del pasado con la incorporación de elementos contemporáneos. En su obra, presente en numerosas ciudades españolas, europeas y americanas, se dan la mano la labor de un experto restaurador con el más puro trabajo de creación, convirtiéndose en una de las personalidades más importantes, si no la más, dentro del panorama artístico vidriero mundial. Ha recibido premios y reconocimientos señalados en el contexto nacional e internacional. Es académico de mérito de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, y correspondiente en las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de Bellas Artes de Granada.