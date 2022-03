A cinco meses del volcán

- Publicidad-

Recientemente se cumplieron cinco meses del inicio de la erupción del volcán en Cumbre Vieja, La Palma. La cifra de ayudas entregadas, hasta la fecha, a los afectados por el volcán es claramente insuficiente, y dista mucho del paquete global que anunció Pedro Sánchez en sus múltiples viajes a la Isla.



La inacción manifiesta en muchas parcelas políticas, ha hecho que con la excesiva carga burocrática, no se ofrezcan soluciones habitacionales a los afectados, en tiempo y forma, o se impulsen proyectos de vital importancia dado el carácter de la urgencia. La insensibilidad, sinrazón, sigue manteniendo, a estas alturas del partido, fracturado el Valle en dos, obligando recorrer a una gran parte de la población, kilómetros y kilómetros, a realizar en horas tramos que, con una breve actuación sobre las coladas, no supondrían más de unos escasos minutos.



Se han derrochado auténticos dinerales en soluciones que, sin criterio alguno, no han resultado ser la panacea, ni mucho menos. Desoladoras que no han contentado a agricultores, cuando la solución estaba en atravesar/comunicar, desde Fuencaliente al Remo, una simple tubería. Se ha presumido de dar voz a los «sin voz», de escuchar sus demandas y reivindicaciones, de realizar una política primando la participación ciudadana cuando, desde tiempos inmemorables nuestra sociedad ha tenido que abordar los mismos debates, y luchar contra los mismos males.





Bien nos dice el refranero español que, «a río revuelto, ganancia de pescadores». Por ello, no voy a entrar en debates banales, a cuestionar las reglas del mercado y, por ende, a entrometerme en la propiedad privada de nadie, a recriminar al propietario que es libre de poner el precio que estime a su bien. No voy a entrar en el juego de la clase política, a desviar el debate, cuando precisamente en esta Isla se ha aislado, y echado por tierra los proyectos de muchos inversores. Cuando hemos tenido que nadar entre sentencias judiciales y PGOU que se tumbaban con sendas sentencias judiciales. Cuando se han vendido, elecciones tras elecciones, los mismos proyectos y no se han afrontado, ni suplido, las deficiencias de viviendas que veníamos arrastrando desde antes del 2007. Cuando hemos sufrido en nuestras carnes propias el nulo desarrollo económico, aún no definido, y cada vez más jóvenes se veían obligados a emigrar por faltas de oportunidades. Todo ello, eso sí… no será por las chorradas, por ocurrencias de entidades como SODEPAL, que con mega-festivales, pasarelas o criaderos de tilapias en los estanques abandonados del Valle, nos pretendían mejorar los índices de empleo tan pésimos que veníamos arrastrando.





El volcán ha abierto el «melón» de la especulación turística, y el plátano tiene los días contados en zonas costeras. Así lo veo. Que no te dejen engañar los cuatro altavoces que han colgado en alguna farola, ni el famoso embarcadero que, por las corrientes y olas de la zona, a largo plazo servirá para tomar el sol y poco más. No se puede esperar mucho más, de quienes no han dado una alternativa real, al enorme Puerto de Tazacorte, una infraestructura millonaria que por sus diversas actuaciones, la inversión se sitúa en los 100 millones de euros.



Creo que la clase política no es consciente aún, o eso quiero creer, del desastre natural que tenemos en La Palma, el mayor de nuestro país en estos últimos tiempos. Desde un principio, se ha actuado tarde para no asustar al turismo, a pesar de las informaciones de los científicos, a pesar de los enjambres sísmicos registrados desde 2017 y luego en 2020, nos pilló a «calzón quitado». Un día antes de la erupción, se autorizó la celebración de un rally. A las tres de la tarde del día siguiente, muchos tuvieron que salir de sus casas con lo puesto. Hasta dos horas más tarde del inicio de la erupción, no se registro el cambio del semáforo por riesgo volcánico, de amarillo a rojo.



Para no alargarme en exceso, confío que entre tanto viaje, tanta reunión, foto o comunicado de prensa, la constitución de la Comisión Técnica de Recuperación y Reconstrucción de La Palma, se ocupe de construir viviendas, recuperar infraestructuras y comunicaciones. De dar voz a los «sin voz», y de poner los cimientos para que, no ignorando nuestra realidad, no nos pille en futuras erupciones viviendo de espalda a los volcanes.