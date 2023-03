A Alcaraz se le allana el camino

Durante meses, todos los meses después del Open USA, el viento ha estado soplando en contra de Carlos Alcaraz. En la Copa Davis no consiguió los resultados que todos esperaban. Pero se había esforzado demasiado, llegado al límite, gastado toda la energía que le permitía su tarjeta de crédito física, su visa corporal, y había que volver a recuperar el equilibrio.

Volvió, y se le notaba que aún sufría, o que por primera vez sufría. Ganó en Buenos Aires, pero en Acapulco, ya en la final y con un partido que podría haber caído a su favor sin demasiada dificultad, volvió a resentirse, a notar el aviso del cuerpo cuando pide que no lo fuerces más.

Indian Wells va a ser una prueba de fuego de gran calibre, fundamental, para el tenista español. Y de momento las cosas pintan bien: el número 1 actual del mundo, Djokovich, se queda un año más fuera del torneo debido a su determinación a no vacunarse contra el Covid (algo que da que pensar, ¿sabe algo que los demás no sabemos?). “Y para chulos, chulos nosotros” dicen las autoridades de la todopoderosa USA, “si no te vacunas no entras”.

Pero no sólo es Djokovich. Otro rival a tener muy en cuenta, que en teoría está en excelente forma, y que ocupa el tercer puesto en el ranking de la ATP (aunque casi a mil puntos de distancia del gladiador del Palmar) Stefano Tsisipas, fue derrotado ayer por un magnífico, brillante y decidido Jordan Thompson.

Uno menos contra quien luchar.

El viento sopla a favor de Alcaraz. La posibilidad de recuperar el número 1 del ranking mundial ahí está.

¿Aguantará la máquina? ¿El cuerpo? ¿La cabeza?

Wait and see. Coraje Coco y Cardio.

En cualquier caso los ojos del mundo entero están fijos en él. Una vez más. Es difícil cuando todos te miran, cuando tantos esperan de ti que brilles por encima de todos los demás. Esa presión es el partido más difícil que le toca a Carlos Alcaraz jugar… (Ya no vale con ir sonriendo de oreja a oreja, hablar de videojuegos y pedir que le llamen Carlitos. Toca crecer, y mantenerse arriba. No hay vuelta atrás).

Tigre tigre