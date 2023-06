El PP cuestiona la neutralidad de RTVE sin pruebas

- Publicidad-

El Partido Popular (PP) ha generado una innecesaria polémica en relación a los debates electorales propuestos por Radiotelevisión Española (RTVE). La postura del PP, que pone en duda la neutralidad del ente público, resulta inaceptable para la Agrupación de Periodistas de UGT (AGP-UGT), una actitud que perjudica tanto el trabajo de los profesionales de RTVE como la necesidad de una regulación adecuada de los debates electorales en nuestro país.

Es preocupante observar cómo el Partido Popular ha utilizado la supuesta falta de neutralidad de RTVE como excusa para evitar participar en los debates electorales propuestos por esta radiotelevisión pública. Esta postura, lejos de contribuir a un debate político constructivo, socava la credibilidad y la transparencia de RTVE, que ha demostrado su gran profesionalidad e imparcialidad al ofrecer una información veraz, plural y de servicio a la ciudadanía.

El Partido Popular duda de la neutralidad de la televisión pública cuando controla con mano de hierro, por ejemplo, Telemadrid, una cadena que primero fue bautizada como “Tele Espe” y ahora “Tele Ayuso”, una televisión pública que es capaz de ser la iniciadora de bulos y fake news para favorecer los intereses de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, en Telemadrid se ha llegado a decir que los afectados por las obras de la Línea 7B de Metro ya habían cobrado sus indemnizaciones con la clara intención de insultar y desprestigiar las justas reivindicaciones de las más de 600 familias que han visto cómo sus casas están siendo derribadas por las negligencias del Partido Popular.

La AGP-UGT considera inadmisible que un partido político cuestione la neutralidad de RTVE sin ofrecer pruebas concretas y fundamentadas. Además, esta actitud irresponsable pone en entredicho la labor de los periodistas y profesionales de RTVE, que se esfuerzan diariamente por realizar su trabajo de manera imparcial y objetiva. «No se puede permitir que la desconfianza infundada en una institución tan relevante como RTVE ponga en peligro la calidad y la veracidad de la información que se ofrece a la ciudadanía», afirman desde la AGP.

Ante esta situación, la AGP-UGT insta a la regulación de los debates electorales por ley. Es fundamental que estos debates sean plurales y diversos, garantizando la representación de todas las fuerzas políticas relevantes en un contexto electoral. Además, estos debates deben tener lugar en la radio y televisión pública estatal durante las elecciones generales, y en las cadenas autonómicas cuando se elijan los parlamentos territoriales.

En aquellas regiones donde no existan radios y televisiones públicas autonómicas, se deben utilizar los centros territoriales de RTVE para asegurar la cobertura informativa de calidad en todo el territorio nacional. Sin embargo, esto no significa que los medios de comunicación privados no puedan organizar debates electorales por su cuenta. La pluralidad y diversidad de opiniones son fundamentales en una sociedad democrática, y los medios privados también deben tener la libertad de ofrecer sus propias propuestas de debates.

La AGP-UGT insta a todas las fuerzas políticas a colaborar en la consecución de una legislación que proteja la independencia de los medios públicos y asegure un debate político constructivo y enriquecedor para la sociedad española.