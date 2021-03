Cuando nos referimos a femicidio no aludimos al concepto planteado por Diana Russell como actos sádicos del varón que se figura superior a la mujer, y ejerce contra ella violencia hasta la muerte por creerla su exclusiva posesión. Esta aberración entra dentro del campo de las psicopatías. De ninguna manera servirá a la tendenciosa demonización generalizada del hombre para urdir venganzas, para orquestar una estéril ‘ingeniería social’, difuminar con cortinas de humo la ausencia de políticas de clase, o hiperbolizar fenómenos con el objeto de arrimarse a los sueldecitos del Ministerio, la Consejería, la Diputación o el Ayuntamiento de turno.

Tampoco apuntamos a la barbarie segregadora, con la complicidad mayoritaria de una mayoría de féminas heterosexuales, en busca del fin de conculcar los derechos de mujeres trans, lesbianas o bisexuales. Máxime si tenemos en cuenta que existe un lesbosupremacismo – neomachismo, en puridad – encubierto en la dirección de no pocas organizaciones feministas, donde unas tiparracas fascistoides que se perciben a sí mismas como machos, parece que tienen por libro de cabecera el de la sociópata Valerie Solanas y su ponzoñoso Manifiesto SCUM, en el cual el único caballero bueno sería el muerto.

No nos interesan mucho, asimismo, las teatralizaciones de mujeres católicas que fingen reivindicar la no subalternidad en su iglesia, cual si la estructura patriarcal más brutal conocida, hoy encarnada en el Vaticano – fundado por Mussolini en 1929 -, en la historia de la humanidad, fuese algo sólo contemporáneo. Me temo, queridas, que para daros publicidad barata necesitaréis algo más que encerraros en las catedrales, con permiso del obispo. Si fueseis sinceras no necesitaríais blanquear ningún momio, hace mucho tiempo que habríais abandonado ese fosilizado tinglado heteropatriarcal liberticida, pardo o colorado, que ha amparado con olor a incienso mil inquisiciones, la pederastia, el robo masivo de bebés, el colosal expolio impune de bienes públicos, las tiranías más atroces, exterminios espantosos, etc.

Ni siquiera apuntamos, a pesar de su extrema gravedad, a la falta de visibilización del sufrimiento de mujeres palestinas, gitanas, sirias, cholas, libias, sefarditas, yemeníes, uigures, chechenas, rohingas, migrantes… condenadas al exilio, a las masacres belicistas, las violaciones sistemáticas, la enfermedad, los pogromos, el hambre, la marginalidad… No, hoy vamos a recordar a la que no figura en la lista de los Grandes Crímenes contra la Humanidad, a pesar de ser el mayor: la Mujer Andalusí.

Algunas cínicas creen cumplimentar la cuota inclusiva ‘de género’ sacando a la mora con velito en los carteles para hacer bulto en la mani. Veréis, cínicas ignorantes desalmadas salvo admirables excepciones, el hecho de que no reconozcáis dentro de vuestro Legado el de la Civilización Andalusí, que casi todas tenéis antepasadas moriscas, tan sólo refleja el típico paternalismo etnocentrista, en este caso protagonizado por redentoras de vía estrecha.

Sabemos que en los Buldán (Países de…) Al-Andalus vivieron, lucharon y amaron millones de mujeres, que las deportaciones de principios del siglo diecisiete no afectaron a más de cien o ciento cincuenta mil mujeres, ancianas y niñas. Nos congratula el hecho de que pervivan asociaciones de mujeres andalusíes en el norte de Africa, ‘Andeslucía’ cruzando el Charco y otros lugares, que de vez en cuando alguna públicamente se reivindique como andalusí, pero… ¿cómo pudieron volatilizarse así, incluso con la complicidad de las cobardes alienadas actuales?

Ejercieron las actividades o profesiones más diversas: comerciantes, jurisconsultas, mecenas, científicas, profesoras, ‘katibas’ o calígrafas, músicos, médicas, bibliotecarias, poetas, tejedoras, alfareras, bailaoras, artesanas, campesinas, ganaderas, etc. ¿Y podemos consentir que se borren de la historia con mayor eficacia que la de los nazis o estalinistas con sus adversarios políticos? ¿Dónde fueron y por qué os importan tan poco vuestras antepasadas, indecente escoria racista y sectaria, excepto algún detallito de color academicista?

Comprendemos que la confesionalizada ‘educación’ nacional-catolicista haya acallado vuestras voces, que el adoctrinamiento clerical-franquista totalitario os permita asumir todas las identidades menos la propia… sin embargo, no ha de enmudecer tu Canto:

Hace tiempo que las azucenas fueron proscritas en el Jardín del Andalus. La luna permanece oscurecida tras un tenebroso manto en el Andalus. Echo de menos aquel Viento de Libertad, de caricias y besos andalusíes. El inducido odio os dejó ciegas, amargadas, sin luces ni armonía. Andalusía, álzate orgullosa, sin complejos, con heroico valor, porque tu invicta Luz es lo único que temen los adversarios de toda la Humanidad.