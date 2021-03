Dicen que el contenido es el rey del SEO y esa realidad se encuentra más vigente que nunca. Gracias a las constantes actualizaciones del algoritmo Panda, innovar es una necesidad de la que los webmasters como tú no pueden prescindir. No solo porque crear buenas entradas de blog contribuye a tu posicionamiento web en los motores de búsqueda, sino porque atrae tráfico orgánico y mejora tus índices de conversión. A largo plazo, trabajar en un blog de calidad, que responda a las inquietudes relacionadas con tus productos o servicios, pueden contribuir a que tus ventas aumenten, porque más personas van a querer quedarse.

Pero ¿cómo tener un blog de calidad? ¿Es este el tipo de contenido apropiado para tu marca? En la actualidad, un sinnúmero de empresas de España y el mundo invierten mucho dinero en marketing de contenidos y no es para menos, porque hay todo un universo de posibilidades en el Content Marketing. Crecer progresivamente en Google es posible si diseñas una buena estrategia de contenidos, es por ello que en este artículo queremos compartir contigo algunos consejos de mucho valor para poner en marcha tu blog.

Asesórate con los profesionales

Si eres novato en el tema, lo mejor es que busques apoyo por parte de una agencia de contenidos como La Caja Company, capaz de estudiar tu caso y orientarte para que puedas ver resultados SEO en un período determinado. Esta importante empresa, que ha trabajado con algunas de las marcas más destacadas de internet, resalta por manejar todos los tipos de contenido. Puedes acceder a sus excelentes servicios para alimentar la creatividad de tu blog y que resulte atractivo para todo prospecto interesado en tu negocio. A través de un proceso de estrategia, creatividad, producción, medición y resultados, puedes ver cómo mejora la presencia de tu marca en internet sin tener que invertir en exceso.

Habla de lo que sabes

Si te enfocas en un conjunto de temáticas relacionadas con tu modelo de negocio, a partir de un estudio conveniente de palabras claves, diseñar tus contenidos va a resultar mucho más sencillo y la apariencia general de tu blog será más atractiva para los lectores. Recuerda que, cuando compartes información sobre un tema en concreto del que sabes mucho, porque guarda estrecha relación con tus productos o servicios, lo que escribas va a tener mayor credibilidad para tus lectores y, por ende, su valor se incrementa de cara al posicionamiento web. Por ejemplo, si te desempeñas en el nicho del turismo, tendrás que tomar decisiones importantes respecto al enfoque de tus contenidos, ya que hay mucha competencia en el mercado, de ahí la importancia de confiar en una agencia especializada.

Calidad sobre cantidad

De nada sirve publicar un contenido diario de 1,500 palabras en tu blog si te has vuelto repetitivo, la lectura es demasiado densa o de baja calidad. Ten presente que el objetivo de alimentar tu blog es proveer información de valor a los usuarios de internet acerca de tus servicios. Lo ideal es que, al momento de diseñar una estrategia de contenidos, sepas que la calidad es más importante que el volumen de entradas, porque, ante todo, escribes para personas, no solo para complacer a Panda. Con esto en mente, te será mucho más sencillo entender que la extensión de cada artículo viene determinada por la temática en sí misma y que no tienes que superar forzosamente las 1,000 palabras para ganar visibilidad.

Procura contar historias

Ahora, tu mercado meta no quiere ser saturado con información relacionada con tu empresa, porque, en lugar de estar entreteniendo e informando, esto puede llegar a percibirse como publicidad maquillada como contenido de blog. Observa tu marca y pregúntate qué es lo que llama la atención de tu audiencia. Al tener esto claro, va a ser mucho más fácil saber qué tipo de posts debes escribir o si un blog es el mejor enfoque. Aprovecha las bondades del storytelling y no olvides la importancia que tiene en este momento el contenido en plataformas multimedia para llegar más lejos, como YouTube.

Pule tus contenidos y hazlos entretenidos

Aunque tengas que escribir sobre maquinaria industrial para trabajos en obras civiles, hay una manera de enfocar tu redacción y hacer que sea atractiva para tu público objetivo. No hay necesidad de que un tema resulte aburrido, solo porque se trata de algo serio.

La idea de desarrollar una buena estrategia de content marketing para blog es que los usuarios de internet resuelvan sus inquietudes y pasen un rato ameno leyendo lo que publicas, no que tengan que lidiar con miles de palabras en un tono que no es el indicado, como si se tratara de un informe corporativo y no de un contenido de blog. ¡Tus historias pueden ser contadas de miles de maneras! Pregúntate por qué valdría la pena elegirte sobre tantas otras opciones de tu sector y, con base en ello, trabaja en valores esenciales como ser genuino y auténtico, generar contenido relevante y en tu creatividad. ¡Sé diferente!

