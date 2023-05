4000 manifestantes Ertzainas al grito de «erkoreka dimisión», seguirán en lucha por la defensa de sus derechos, publicando sendos escritos de agradecimiento

- Publicidad-

En la pasada manifestación en Bilbao del 8 de Mayo, con audiencia en los medios de prensa e información del Estado, los convocantes a la misma que al paso por la Delegación del Gobierno Vasco gritaron “Erkoreka dimisión”, agradecen a todos sus compañeros, su lucha por la defensa de sus derechos con la elaboración de sendos escritos:

1.- ORGULLOSOS DE VOSOTROS

8 de Mayo del 2023

“Desde el “Movimiento Sin Convenio `No hay Tour” queremos agradecer a los más de 4000 ertzainas y familiares que hoy han colapsado las calles de Bilbao, dando un importante golpe sobre la mesa de Urkullu, y dejando claro al Departamento que o nos dignifica nuestras condiciones laborales o deberá asumir las consecuencias. Hoy muchos ertzainas han acudido desde diferentes puntos geográficos de Euskadi, pese a sus jornadas laborales y tener que conciliar su vida familiar con este acto tan clave para demostrar como hemos demostrado nuestra unión. También muchos ertzainas jubilados han acudido e incluso han participado activamente, a sabiendas de que no lo hacen por ellos, si no por el futuro de un colectivo herido pero con más esperanza que nunca.

Por todo ello, hoy queremos agradecer enormemente el esfuerzo de todos los presentes y también de los no presentes que por tener jornada laboral no han podido acudir pero nos apoyan firmemente y nos apoyarán en las muchas iniciativas que tenemos por delante hasta conseguir un convenio a nuestra altura y mejorar la Seguridad Pública Vasca. Por último, dejar claro al departamento que esto es el principio del comienzo, por lo que a lo largo de la semana os mantendremos a todos informados de las siguientes acciones.

Fdo: ERTZAINAS EN LUCHA

Movimiento Asindical

2.- UNION TOTAL

8 de Mayo del 2023

Tras el rotundo éxito para el colectivo que ha supuesto la movilización de más de 4.000 ertzainas en la manifestación de hoy en Bilbao, donde hemos demostrado unión y fortaleza. Este movimiento asindical sólo parará con la rúbrica de un convenio a la altura de la Ertzaintza. ha llegado el momento de saber la posición de los sindicatos en esta unión. Por este motivo, queremos pedir a los sindicatos que de aquí al jueves se pronuncien a través de una nota oficial dando respuesta punto por punto a las siguientes cuestiones:

● ¿Estáis dispuestos a una reunión conjunta con los demás sindicatos y varios miembros del movimiento para poder dar respuesta al colectivo con una unión real donde solamente imperen las necesidades de los y las ertzainas?

● ¿Estáis dispuestos a no negociar ni firmar nada con el Departamento hasta que en la reunión referida se defina la mejor estrategia común y dispongáis del borrador de las necesidades del colectivo?

● ¿Estáis dispuestos a que a partir de la reunión todas las notas sindicales sean conjuntas y firmadas por todos los sindicatos y consensuada con el colectivo a través de este movimiento?

● ¿Estáis dispuestos a que cada sindicato lleve un miembro del Movimiento a las mesas de negociación para que pueda verificar la transparencia del proceso?

● ¿Estáis de acuerdo en que cuando llegue el momento de la rúbrica del convenio, no se haga en solitario, si no con la firma de todos los sindicatos, previa aprobación del colectivo? Así mismo, informarnos que el sindicato que traicione al colectivo sufrirá el rechazo del mismo y se expondrá a su desaparición. en caso de no obtener respuesta por parte de algún o algunos sindicatos se entenderá que no hay interés en la unión y también se expondrán a su desaparición.

Fdo: ERTZAINAS EN LUCHA

Movimiento Asindical