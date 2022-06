40 millones en cuatro días para poder fichar en el Atleti

- Publicidad-

Cuatro días le quedan a Miguel Ángel Gil para conseguir cuarenta millones de euros en ingresos si no quiere que termine la temporada con pérdidas. Curioso que en un año en que el equipo ha llegado a cuartos de final de Champions, ha quedado tercero en La Liga, ha vendido a Kieran Trippier por 12 millones (fichando por seis en invierno), el Atlético de Madrid vaya a terminar con pérdidas.

El Cholo Simeone ha conseguido cumplir con lo proyectado todos los años para cumplir con los presupuestos (supuestamente), superándolo en algún caso (en Champions a la directiva le vale con pasar a octavos). Por tanto las miradas deben ir en busca de los errores directivos. Y es ahí donde Gil aparece como el gran culpable de llegar al final de temporada con pérdidas. Algo que repercutirá negativamente en los fichajes de la próxima temporada.

Si algunos jugadores se centran y recuperan su nivel no será necesario fichar demasiados jugadores. Uno o dos laterales derechos, un cinco (parece que Axel Witsel será el fichaje), un central que no se lesione y un nueve diferente a lo que hay ya. Sin esas pérdidas el Atlético de Madrid podría acudir al mercado sin más limitaciones que las propias del dúo Gil & Cerezo, no invertir demasiado por encima de las ventas. Con las pérdidas el Atleti se ve obligado a pasar por 1×3 de La Liga. Esto es, por caga tres euros vendidos se podrá invertir uno. Por ejemplo, si se vendiese a un jugador por 60 sólo se podría fichar por 20.

¿De dónde salen las pérdidas? A saber porque el dúo jamás ofrece datos, salvo cuando es legalmente obligatorio. Pueden haber pensado que la Juventus sí ficharía a Morata; pueden haber pensado que habría alguna venta más antes del cierre o vayan ustedes a saber qué. El caso es que terminando con pérdidas (no preocupan económicamente pues con el nuevo patrocinador y si consiguen otro para nombrar el estadio Metropolitano se pueden enjugar) no hay fichajes posibles salvo que se venda. Cierto que lo han contado los amanuenses al servicio del gilismo, pero nadie explica de dónde vienen, ni el perjuicio que causa el “mejor gestor del mundo”.

Cualquier nombre que aparezca, salvo que vengan completamente gratis y cobrando poco, es pura especulación o una treta de representantes para poner en el disparadero a sus jugadores. Andrea Berta tiene las manos atadas si no hay ventas y se van jugadores que ganan mucho y/o juegan poco. Y si sales al mercado ofreciendo jugadores se deprecian y se pierde dinero, por lo que todos esos artículos inspirados por la zona noble del Metropolitano en Marca y As señalando jugadores (haciendo ver que son los malos de la película) sirven de poco.

Si cualquier aficionado ha visto los déficits del equipo, más allá del mal momento de algunos jugadores y la inutilidad de otros, no se espera que se vayan a cubrir con la calidad que merece un equipo como el Atlético de Madrid. No todos los días aparece un Reinildo. Cuatro días tiene Gil para arreglar una situación que él mismo ha provocado. Cuatro días para que no afecte a lo deportivo del año que viene. Normal que la afición se tema lo peor… Una afición que ya está bastante cabreada y organizada.