Se cumplen cuatro décadas desde aquel día en qué tembló la mayoría de personas que habitaba en el estado español en aquel tiempo, muchos ya nos han dejado y los que quedamos todavía hoy en día no sabemos la verdad, como es montar, quién y como lo prepararon y sus verdaderas intenciones si hubiera triunfado.

La desazón que sintió mucha gente, ahora hace 40 años, yo lo viví en la persona de mi padre. Miembro de la quinta del biberón marchó a la guerra, después de dos meses de instrucción, siendo su último y desgraciado destino la batalla del Ebro donde cayó prisionero y enviado en un campo de concentración en la provincia de Burgos; allá estuvo más de un año y cuando quedó libre le tocó realizar un servicio militar de cuatro años de duración.

Cuando le pregunté el porqué de su nerviosismo me dijo que valía más que no conociera la guerra, de su pueblo, Calaf (Barcelona) marcharon 15 jóvenes y solo volvieron 7, él entro ellos. Recordó todo aquello cuando vio por TV las imágenes del Congreso.

Todos los medios de comunicación, tanto en el ámbito hispano como internacional, se hicieron eco y no era por menos, todo después de una guerra civil, 40 años de dictadura y una supuesta normalidad democrática, el fantasma de un golpe de estado aparecía nuevamente cuando todavía no se habían cumplido seis años de la muerte del dictador Franco.

Han pasado 40 años y todavía no se ha levantado el secreto oficial para estudiar y evaluar muchos documentos amparados en esta normativa que, según informaciones no confirmadas, se quiere atrasar hasta los cincuenta. Se han escrito y publicado muchos libros sobre el tema pero, como decía Ramón Tamames, toda la verdad no la sabremos nunca.

Entre muchos interrogantes está el papel de Juan Carlos que, en la versión más benévola se dice que desconocía el golpe, pero no los rumores que corrían en algunos círculos militares

Esta afirmación queda desmentida por las revelaciones que le hizo a Iñaki Anasagasti quien fue el jefe de la casa del rey, el teniente general Sabino Fernández Campo. Estas revelaciones niegan el desconocimiento del monarca y describen las conversaciones telefónicas que mantuvo con Alfonso Armada en presencia suya. Vean lo siguiente vídeo que recoge con más detalle todo lo que acaban de leer, lo aconsejo de verdad. Su título: El 23-F, la gran mentira del Borbón

Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue el juicio, cuesta de creer que no apareciera ninguna trama civil que apoyara el golpe de estado; a las sillas del tribunal solo de sentaron los militares. Después se han publicado listas de políticos a quienes se los ofreció participar en un gobierno de coalición presidido por un militar. Son muchas, largas y conocidas, por lo cual me ahorraré de describirlas ahora. Cómo he dicho antes, se han publicado muchos libros, yo personalmente me atrevo aconsejar el que publicó Pilar Urbano.

Quedan muchas dudas, entre ellas la versión que le dieron a Tejero para que asaltara el congreso, alguna cosa no está clara puesto que después le negó a Armada entrar en el hemiciclo. En uno de los libros publicados se le atribuyen al coronel estas palabras: «Todo lo hice por Dios, nuestra Patria y el honor de la Guardia Civil»

Qué piensan ustedes, queridos lectores? Muchos por razones de edad no lo recordáis o no habíais nacido. Han pasado 40 años. Puede ser, como dice Ramón Tamames, es muy probable que no sepamos nunca toda la verdad de ésta historia?