28 M: El contranálisis. A propósito de un par de ideas y unas elecciones adelantadas

Antes de nada decir que he debido reescribir y mandar a publicación de nuevo el artículo porque a los treinta minutos de escribirlo se han convocado elecciones generales adelantadas. Comentaremos algo al final. A lo que íbamos.

Ayer fue un día muy negro por dos motivos: la muerte de Antonio Gala y los pésimos resultados obtenidos por lo que conocemos como “Izquierda”. Debo decir que a mí me jodió más lo primero. Hubo dos cuestiones que me llamaron la atención en los análisis que escuché, motivo por el cual este artículo se llama “el contranálisis”. Lo primero fue que se le echó la culpa a Pedro Sánchez de los resultados del Psoe (Partido Socialista Obsoleto Español), y lo segundo que me llamó la atención fue escuchar a un compugido Pepe Vélez (candidato del Psoe a la presidencia de la Comunidad de Murcia) lamentarse por no entender qué es lo que había pasado. En este contranálisis me referiré a la Región Murcia y al PSRM, aunque le cuestión creo que es extrapolable a toda España.

Decía una analista política que éstas habían sido una especie de primarias de las próximas elecciones generales y que Pedro Sánchez tenía que tomar buena nota, etc. Falso, si esto fuera así no tendría sentido las mayorías absolutas que el Psoe ha obtenido en muchos sitios, o la subida del Psoe madrileño donde, precisamente Pedro Sánchez, tiene más predicamento. En lo que sí tiene Pedro Sánchez responsabilidad máxima es en haber aupado y apoyado el alzamiento de líderes regionales que ni están ni se les espera en ese liderazgo. Hablo de personas como Juan Espadas en Andalucía, o Pepe Vélez en Murcia. No son las personas, por muchos motivos.

Abordaré ahora la segunda cuestión, la de explicarle al compañero Pepe Vélez qué es lo que ha pasado y que él no entiende. En las elecciones no se vota en clave racional, sino emocional. La gente no se lee los programas, sino que basa sus opiniones, y su voto, en la impresión que le causan las personas que se presentan. Los mensajes, y sobre todo las formas, son fundamentales. Pepe Vélez, aparte del desastre orgánico que hoy no toca analizar, cavó propia su fosa en dos momentos concretos: uno, cuando corrió hociqueando detrás de López Miras ofreciéndole un pacto por los presupuestos generales (apoyar los presupuestos generales de tu adversario es el mayor error que se puede cometer en política…), y dos, cuando recién fallecido José Luis Mendoza, un conocido ultraderechista, fanático, negacionista, corrupto y defraudador de impuestos, dijo que era “un gran amigo suyo” y que con él “se había perdido una mente privilegiada”. Y eso es cierto, era una mente privilegiada para cometer tropelías. Solo con esto ya se explican los resultados del Psoe a nivel regional. Es posible que al compañero Pepe estas razones le parezcan ridículas o insuficientes, pero créanme, yo lo razoné así, y hay miles y miles de personas como yo. A esto hay que añadirle otras muchas cosas que serán objeto del siguiente artículo donde abordaremos, en clave orgánica, las posibles soluciones.

Debo hablar también del desastre, aún mayor, en el ayuntamiento de Murcia. El Sr. Serrano solo está interesado en él mismo. Cuando se presentó la tesitura de tener que ser “sólo” concejal dijo que él no iba a dejar su puesto, y su sueldazo, de jefe de urgencias en el hospital donde trabaja. Dijo que había que compaginarlo (no se puede estar en dos sitios al mismo tiempo, y encima siendo líder) y por supuesto con la compensación económica subsiguiente, ya que él de ninguna manera podía perder dinero. Cuando se le presentó la posibilidad de ser alcalde la cosa cambió. Entonces ya sí interesaba estar ahí. Evidentemente ahora que le toca estar de “machaca” cuatro años más, lo que hará será volver al hospital. Además, están las políticas contra la clase trabajadora que este señor ha llevado a cabo estos años. Sus políticas han sido una continuación de las políticas de José Ballesta “el matacán” (el apodo de “matacán” le viene por su odio furibundo contra los perros) ¿Creen ustedes, sufridos lectores, que estas cosas no se tienen en cuenta a la hora de votar? Si fuera yo el único que se siente defraudado no se hubiera producido este desastre. Somos muchos los que pensamos así. No ahondaré más en la herida en el día de hoy, porque no estoy para fiestas. Solo he querido apuntar un par de ideas, aunque hay muchísimas más. En el próximo artículo hablaremos de soluciones y proyectos para ver si alguna persona, de las muchas que hay, quiere recoger el guante y dar un paso al frente. Ése será el artículo verdaderamente importante.

Sobre la convocatoria de elecciones anticipadas no creo que el resultado de ayer tenga nada que ver. Pedro Sánchez lo tenía pensado, y, de hecho, puede que llegue incluso un poco tarde. Él sabe, como economista que es, que la situación económica mundial se va a deteriorar; de hecho, Alemania ya ha entrado en recesión. Lo lógico es adelantar las elecciones antes de que parámetros retrasados como el paro o el déficit público empeoren. El resultado de las elecciones de ayer no es la causa porque si lo fuera sería un error mayúsculo convocar elecciones, ya que implicaría asumir una responsabilidad y una culpabilidad que no es suya. Lo natural sería esperar un poco a que las aguas se calmasen, hacer un balance racional y replantear estrategias. Enfrentar ahora a un PP eufórico y con la maquinaria electoral engrasada es un suicidio, más aún cuando al hacerlo parece dársele la razón a los que piensan que la culpa es suya. Si afrontas las elecciones como culpable, la sentencia sólo puede ser condenatoria.

Un triste saludo a todo el mundo.