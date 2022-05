1º de mayo: Subir los salarios y consolidar derechos

- Publicidad-

Este Primero de Mayo supone la demonstración de que la movilización es necesaria para conseguir los cambios que esta sociedad necesita.

Este no es un primero de mayo cualquiera, por un lado, no podemos olvidar a los que arriesgaron sus vidas por nosotros, esos trabajadores y trabajadoras “los esenciales” que, desde los hospitales, las residencias, los supermercados, el transporte público…hicieron que nuestras vidas pudieran continuar, nos salvaron…

Este es un Primero de Mayo reivindicativo, pero también de celebración, después de haber conseguido conquistas históricas para las personas trabajadoras y conviene recordar que lo que hemos conseguido no ha caído del cielo, es obra del trabajo y persistencia, de las movilizaciones…

Si salieran a la calle este domingo aquellas personas que estaban temporales y ahora, gracias a la reforma laboral acordada, son indefinidas, tendríamos centenares de miles de personas manifestándose en las calles de nuestro país este domingo y la reforma laboral es solo un ejemplo del trabajo sin descanso que durante años estamos haciendo los sindicatos de clase de este país.

Sin embargo, este primero de mayo tenemos que hablar de futuro, es necesario hablar de salarios y de la necesidad de ganar poder adquisitivo y es llevamos desde 2008 con los salarios congelados en España y la guerra de Ucrania ha disparado los precios.

Este primero de mayo saldremos a la calle para luchar por la igualdad, ya está bien de que la mitad de la población esté discriminada simplemente por ser mujer, es imprescindible eliminar las brechas salariales y sociales y la discriminación por razón de sexo ya.

Es el momento de salir a la calle para reclamar una fiscalidad justa, de decir alto y claro NO a una bajada de impuestos, que solo favorece a las clases altas y perjudica a los servicios fundamentales de nuestro país, bajar impuestos son políticas de derechas y solo favorecen a los que más tienen.

Es indecente que una persona muera por ir a trabajar, desde UGT reclamamos una nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la que tenemos fue pionera en Europa, pero hay que reformarla, aumentando los recursos a la Inspección de Trabajo para que obligue a las empresas a cumplirla e incidiendo en algunas cuestiones más actuales, como la necesidad de proteger la salud mental de las personas trabajadoras, no podemos seguir asistiendo a minutos de silencio y que “ el contador de la vergüenza instalado en la sede de UGT, cada día nos recuerde que otro trabajador ha fallecido que otra familia está destrozada…

Es el momento de salir a la calle y de recordar que sin la movilización no habrían sido posibles los acuerdos de los ERTES, el acuerdo de teletrabajo, de pensiones, la subida del SMI o la propia reforma laboral, por eso, este 1º de Mayo hay que salir a la calle desde el orgullo de lo conseguido y para plantearnos los retos de futuro.

Hay que dar un mensaje clarísimo a los que no creen en la movilización, y no quieren consolidar los avances en nuestro país.

Este primero de mayo queremos decir con total claridad que es indecente que 9 millones y medio de personas que no pueden llegar a final de mes por el incremento de los precios y queremos lanzar el mensaje de que con una inflación del 10% como la actual, si no se suben los salarios o las pensiones, conforme al IPC, se producirá un empobrecimiento de la sociedad y lo pagarán los de siempre, los que menos tiene, estamos hartos de trabajar y no llegar a fin de mes, hartos de que nuestros salarios no sirvan para llevar una vida digna, los empresarios tiene que sentarse de una vez a negociar los convenios y comprometerse con las subidas salariales y cláusulas que garanticen el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras.

Además, este domingo también vamos a lanzarle otro mensaje muy clarito a los empresarios que han firmado el acuerdo de pensiones y, sin embargo, se esté planteando hoy que no se mantenga el IPC como el elemento de revisión de pensiones y al PP que en el marco de las medidas económicas para 2022 plantea los mismo para las pensiones más altas, ¿Para qué firman ustedes los acuerdos?

Si no hay acuerdo en el diálogo social, la situación de conflictividad va a crecer y nuestras calles se van a llenar, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados.

En Andalucía queremos decirle a Moreno Bonilla que estamos hartos de sus políticas que quieren acabar con el estado del bienestar y de sus tomas de decisiones que cada vez crean más desigualdades, estamos hartos de esa clase política que ha creado en nuestra tierra para la que los trabajadores y trabajadoras no significan nada y se legisla de espalda a ell@s.… esto no lo vamos a consentir….

Este Primero de Mayo saldremos a la calle para conseguir una transición ecológica justa y una gran reforma del Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI, todos y todas somos protagonistas este domingo.