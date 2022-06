19J: Pp$OE y sus muletas, otanización y cinismo

- Publicidad-

¿Será casualidad que la cumbre otánica en madrizzz coincida con las Elecciones en la Colonia-‘sur’, situada la Bética en tan estratégica ubicación entre continentes y mares y con dos bases norteamericanas aquí? Seguro, claro, por eso las encuestas nos preparan el cuerpo, dejándolo todo tan bien precocinadito.

¿Por qué los supuestos amantes de la Democracia, del Espíritu de las Leyes, en su propio país, en los EEUU, en su relación con otros Estados prefieren las dictaduras encubiertas o las ‘democracias’ fallidas? No se trata de ninguna suerte de proterva amoralidad, sino por puro pragmatismo. Corromper a una oligarquía resulta más fácil que arriesgarse a que el voto de la mayoría les desmonte el tinglado del ‘estado de los negocios’.

Los firmantes del Memorándum de Bucarest en 1996 junto con Rusia, el Reino Unido y Ucrania, se comprometieron a desnuclearizar esta última – tercera potencia atómica mundial por entonces – a cambio de salvaguardar la integridad territorial de la Nación del Dniéper. Ya vimos lo que les importó lo firmado a norteamericanos y británicos en 2014 cuando el clerical-imperialismo ruso del tirano y genocida múltiple Putin invadió Crimea. Sólo se atrevieron a plantear tímidas sanciones. Una indecencia e hipocresía no muy diferente a la presente, cuando el Kremlin pretende expansionarse hacia occidente, riéndose con sus bravuconadas de Washington y Londres.

Hasta la fecha quien decide sobre su espacio aéreo y aguas territoriales es un Estado soberano. Lo mínimo que cabría esperar de la Casa Blanca y de Downing Street es que respetasen lo rubricado, y no que tratasen al resto del mundo como si fuésemos indios de sus antiguas colonias o reservas. Al haber dirigentes sin escrúpulos a los que les importa un comino sus pactos internacionales y sus alianzas, no nos queda más remedio que combatirles con decisión, en todos los frentes, si no nos resultan indiferentes los genocidios en suelo europeo, y que blanqueen de paso la inflación, provocada por ellos mismos, con una larga escalada armamentista…

No nos sirve de nada una OTAN, dos de cuyos principales miembros no respetan la legalidad internacional en el Sáhara occidental y se están dedicando junto a su gorila fumigapalestinos, la entidad nazi$ioni$ta, a desestabilizar todo el Magreb rearmando al irrredendista y megalomaníaco régimen marroquí, con la ayuda de Turquía por si fuese poco.

Llegados a este punto hablemos de ‘realismo’, en el sentido político, cuando aparentes socios de un Estado se comportan como cínicos marranos. La faena va por ustedes, Sras. y Sres. ¿Los hijos de la Gran Bretaña joden por el Atlas…? ¿Y de repente no sentís una pasión católica por solidarizaros con los intereses de Dublín y los papistas del Ulster? ¿Turquía da por saco vendiendo drones a Rabat…? ¿Y acaso no nos unen lazos de hermandad y culturales con Grecia para que Santa Bárbara no haga a Atenas ofertas de armamento en respuesta al cariño de Estambul? ¿Qué Tel Aviv se dedica a hacer obscenos sesentaynueves político-militares con el majzen (la casta marroquina)…? ¿Y de verdad no os entran unas ganas locas de abrir vuestros corazones al Legado persa y hacer negocios de todo tipo con esa gran civilización que tanto influyó en Al-Andalus por la Ruta de la Seda…? ¿Los yanquis organizan las maniobras castrenses León Africano con los fascistillas del sultanito…? ¿Y en buena lid no os gustaría replicar con un despliegue de entrenamiento naval y anfibio con Venezuela, Cuba y Nicaragua, que podría llamarse Tiburón Caribeño, frente a Caracas…? ¿No, seguro…? Entonces lo vuestro es la vía del cilicio, el flagelo y el masoquismo, y ahí si que no podemos hacer nada, cuando reina la idiocia.

Lo primero que debiésemos realizar en vista de los grandes pelotazos que perpetra la industria petrolero-armamentista anglonorteamericana, por cuenta del desdichado Pueblo-mártir ucraniano, es declarar personas non gratas a británicos y yanquis. Los que se tragan gobiernos que se limpian el orto con tratados firmados, y se dedican a encizañar con nuestro pésimo y mezquino vecino del sur, han de volver a su casa. Aquí no los queremos ni de turistas. Y sus bases gringas de Rota y Morón que se las lleven al arrimo de un gobierno con su misma altura ética: el de los que encarcelan, torturan, violan y asesinan a saharauis y a rifeños. Go home!

Lo peor de un Estado, como el español, que se precipita hacia una deriva cada vez más totalitaria, consiste en que ya no se molesta ni en disimular su ominosa condición absolutista, en paralelo con su sumisión a Washington, Roma y Rabat. ¿Exageración nuestra, tal vez…? Juzgad vosotros mismos a la luz del 19J.

¿Se ha suprimido el derecho a exponer su programa, en espacios radio-televisivos. de las pequeñas formaciones políticas en fechas preelectoreras, aun residuales…? Normal para los ‘demócratas’ orgánicos.

¿Se manipula el Escudo de Andalucía, creado por el padre de la moderna Comunidad Autónoma, asesinado por el franquismo, para que el presidente por accidente Bonilla se dé autobombo o un partido que en apariencia dice reivindicar la condición – constitucional y estatutaria -, Nacional de Andalucía, como Nación Andaluza, publicite por twitter sus consignas…? ¡Olé la ‘grasia’, sale gratis burlarse de los Símbolos de un Pueblo Pentamilenario!

¿La prensa generalista, rehén de la ‘publicidad institucional’, parece que elabora su prelación noticiosa por los teletipos de aquel Hans Lazar, sicario de Goebbels, iniciador de la Agencia F (llamada así desde sus inicios por la efe de Falange, Franco y, sobre todo de Führer)? ¡Arriba escuadras a vencer!

¿Se invisibiliza a la candidata Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, negándole el pan y la sal la Junta Electoral, tras haber anulado ilegalmente los derechos parlamentarios de su grupo, por parte de unos vergonzantes podemitas tan ineptos que no se atreven ni a presentarse con sus siglas a las elecciones y se esconden bajo las purgadoras faldas de Izqda (h)Undida, cómo si hubiésemos olvidado al butanero de oro Valderas, y cómo nos hicieron tragar durante décadas la corrupción y arbitrariedades de la P$OE? Natural, no pasa nada.

¿El jefe de la oposición del P.P. (Partido Podrido) recién aterrizado en madrizzz, Feijóo, de españolísimo apellido suevo, ridiculiza con una amonestación pública su sincera manifestación de la plurinacionalidad del Estado al vicepresidente de la Comunidad Autónoma Andaluza, declarada oficialmente Nacionalidad Histórica, importándole más un bledo el derecho o la ley que a su anfitrión en el famoso yate de aquel narco gallego? ¡Chitón, lacayos del imperio jacobino y de las JONS!

¿Qué el clerical-franquismo se sigue burlando de los andaluces postulando para la presidencia a una paracaidista alicantina, la ‘Macarrona’ Olona – o alana, como aquellos invasores godos -, más conocida como la MENA (Mal Empadronada No Andaluza), hija de un delincuente catalán prófugo condenado, y hasta se viste de faralaes para parecer andaluza con una sonrisa postiza más falsa que la de Judas, contando con que sus descerebrados votantes ya no recuerdan que su predecesor, el jefe (exjuez) de su partido vox-mitivo, hubo de dimitir en Andalucía, imputado por corrupción? Lógico en el cortijo de los santos inocentes.

¿Qué no hay garantías el 19J, contrastando los resultados la misma noche con las encuestas a pie de urna y con un control informático de observadores independientes…? ¡Viva la feria, la romería y el vino!

¿Qué la independencia judicial no existe elegidos los representantes de esta Magistratura – indispensable en una verdadera Democracia – por ‘cuotas de partidos’ y podría estar inficionado este Poder esencial por el nacionalcatolicismo paratridentino en traje de camuflaje liberal? ¡Arrepentíos, herejes neoarrianos y priscilianistas de nuevo cuño! ¡Gloria al padre Astete y al cardenal Gomá!

¿Qué el bigardo Sánchez, con planta de legionario romano a punto de jubilarse, entiende el ‘realismo’ en política a la carta, dándole la cabeza a Argel de un disidente al que condenan a muerte a cambio de que la red del gas no sufra ‘averías’, y por el contrario a los pies del sultanito del majzén en Rabat se pasa por el forro la legalidad internacional y los DDHH en el Sáhara y en el Rif sin saber nadie a cambio de qué, si ha sido por Pegasus o por grabaciones comprometedoras de juergas de prebostes sociatas en resorts o riads marroquíes…? ¡Firme el ademán al ser pasados por la piedra, camaradas!

Al menos, por otros lares, la exconvergencia de Artur Mas, al demostrarse su colaboración o laxitud con la maquinaria pútrida del pujolismo, tuvo el decoro de disolver sus históricas siglas al menos. Con el nuevo descalabro electoral de la P$OE, hecho que sin su antaño gran caladero andaluz de votos les lastra de modo letal ante el P.P. (Partido Podrido) en las próximas generales, junto con los partidos de la autodenominada ‘izquierda’ centralista, veremos ahora como de autocrítica cero.

Sin embargo, a nadie se le oculta, que el ‘Derecho’ penal de autor, al igual que en tiempos de los nazis, el estalinismo y la Inquisición; la instauración de las discriminaciones ‘positivas’; las cuotas privilegiando a un ‘genero’ frente al otro; las insufribles chochocharlas sectarias; la demonización a los varones; el enconamiento institucionalizado del odio sexista… toda esta inmundicia anticonstitucional infame, va a dar a la extrema derecha españolista un espaldarazo formidable.

La diputada clerical-fascista Giorgia Meloni (Melones, en italiano), invitada por los vox-mitivos a un mitin en la campaña andaluza, con esas arrobadas miradas al bereber de origen pasiego Abascal (de Ibescal, ‘camino de bestias’), casi sintió esa mortal pasión de la amante del Duce hacia su ‘cavaliere’ negro, entre rictus y ojitos complacientes de su lugarteniente Macarrona… ¿Estará el mundo patas arriba o es que ellos, en la regresión guerracivilista del fanatismo doctrinario político, quieren ponernos a todos los demás previamente depurados cabeza abajo?