16 de febrero , se recordará como el día de la vergüenza para Washington

Miércoles 16 de febrero y aquí no pasa nada, nada de la «esperada» invasión rusa que Washington ha estado prediciendo con funcionarios quedándose sin aliento repitiendo una y otra vez Invasión , invasión, invasión….. primero durante meses y últimamente días . Empezemos con el informe de Politico del viernes pasado, aquella tarde que «altos» funcionarios de la Casa Blanca sembraron el pánico en los mercados y la población :

El asesor de seguridad nacional, JAKE SULLIVAN (La cotorra) , dijo que una invasión rusa total de Ucrania podría ocurrir antes del final de los Juegos Olímpicos de Beijing el 20 de febrero , incluso cuando el presidente JOE BIDEN dijo hoy a sus homólogos sobre la posibilidad de que las fuerzas de Moscú lancen una incursión en cinco días.

Supongo que Jake Sullivan, ( la cotorra , el alarmista , el generador de pánico , caos)

Consejero de Seguridad Nacional de la casa blanca , quizás debería dimitir entre otros funcionarios de la administración Biden.

“Cualquier estadounidense en Ucrania debería irse lo antes posible y, en cualquier caso, en las próximas 24 a 48 horas”, dijo desde el podio de la Casa Blanca. “No sabemos qué va a pasar, pero el riesgo ahora es lo suficientemente alto y la amenaza lo suficientemente inmediata como para que esto sea lo que exige la prudencia”. No habrá un esfuerzo militar estadounidense para evacuar a los ciudadanos estadounidenses de una Ucrania sitiada, afirmó Sullivan.

Poco antes de que hablara Sullivan, NICK SCHIFRIN de PBS NewsHour informó que Estados Unidos determinó que el presidente ruso VLADIMIR PUTIN había decidido invadir Ucrania y comunicó esa decisión a sus fuerzas. Sullivan dijo que Estados Unidos aún tenía que determinar si Putin tomó una decisión “final”.

Nuestros amigos de , NatSec Daily y nuestros colegas de POLITICO han escuchado diferentes evaluaciones, dimes y diretes de lo que podría hacer Putin. Vuelvo a repetir lo avanzado de las unidades d inteligencia, contrainteligencia, espionaje y otras divisiones rusas , están a años luz de las agencias norteamericanas y de occidente. En estos catastróficos eventos a los que se han prestado «Serios» medios de comunicación de referencia mundial para ocasionar el caos y la preocupación de todo un país y más en las repúblicas de Lugansk y Donetsk que viven una guerra desde el año 2014 .

La agencia de noticias UKinform publicó las recomendaciones de seguridad para la prensa extranjera que en estos momentos se encuentra en Ucrania.

«¡Recuerda! La guerra en Ucrania lleva ocho años, no es un conflicto congelado, se disparan ametralladoras y lanzagranadas en la línea del frente todos los días.

Tienen años a miles de personas atrapadas en los territorios no controlados de Lugansk y Donetsk, de una decena de puntos de control que los pobladores deben cruzar para pasar a territorio ucraniano , tienen un sólo punto de control operativo y miles de personas se encuentras prácticamente retenidas en dichos territorios sin libertad de movimiento. NADIE SE ACUERDA DE ELLOS.

Una persona familiar le dijo al NatSec Daily que el presidente JOE BIDEN les dijo a los líderes occidentales sobre la fecha del 16 de febrero en una llamada telefónica con una hora de duración.

Rusia comenzará un asalto físico a Ucrania tan pronto como el 16 de febrero, confirmaron varios funcionarios estadounidenses a POLITICO, y Washington comunicó a los aliados que podría estar precedido por un aluvión de ataques con misiles y ataques cibernéticos. Una persona dijo que la llamada de los líderes indicaba que los ataques cibernéticos son “inminentes” y otra dijo que la información de inteligencia es “específica y alarmante”. Sullivan mencionó que cualquier ataque a Ucrania podría comenzar con “bombardeos aéreos y ataques con misiles”.

Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova

Con todo el alarmismo , fakenews generados desde Washington, esto a originado comentarios graciosos , en tono de burla desde el Kremlin.

La portavoz del ministerio de relaciones exteriores de Rusia , Maria Zakharova, solicitó el miércoles en broma a los gobiernos y medios de comunicación de EE. UU. y el Reino Unido que sigan adelante y publiquen un calendario de las «próximas invasiones» de Rusia a Ucrania. para el año en curso .

Dijo que le preocupa programar sus vacaciones para que no sean interrumpidas por las invasiones programadas de su país …

«Me gustaría solicitar la desinformación estadounidense y británica: los medios de comunicación Bloomberg, The New York Times y The Sun publicarán el cronograma de nuestras próximas invasiones para el año. Me gustaría planificar mis vacaciones «, dijo el diplomático ruso. su canal de Telegram el miércoles.

Hoy miércoles 16 en una publicación de la agencia de noticias TASS publican un tema muy importante y preocupante refiriéndose a las repúblicas no reconocidas de Lugansk y Donetsk.

«Por lo tanto, los países europeos serán responsables de las provocaciones contra la RPD y la LPR que es muy probable que cometa Kiev, incluido el uso de todo tipo de grupos nacionalistas y mercenarios», dijo Popov.

Dijo que, al mismo tiempo, Washington exigió a los aliados que le permitan desplegar con urgencia sus tropas que están siendo transferidas desde Estados Unidos en sus territorios y acordar un despliegue adicional de fuerzas militares estadounidenses en el futuro. «Por lo tanto, los tímidos intentos de varios países de Europa occidental de mostrar su independencia se ven contrarrestados por la disposición de Estados Unidos a reforzar su control en el continente europeo a través de su presencia militar ampliada», dijo Popov.

Estamos viviendo , prácticamente en vivo y en directo la humillación, crueldad , desinterés al gran drama humanitario que viven los ciudadanos de los territorios no controlados de Lugansk y Donetsk.

«La mejor arma política es el terror. La crueldad impone respeto; los hombres podrán odiarnos pero no queremos su cariño, sólo queremos su miedo». Heinrich Himmler.