Las elecciones generales de 2004 serán recordadas por tres razones: la inesperada victoria del PSOE en la oposición, pese a que todos los sondeos habían pronosticado de manera casi unánime una victoria estrecha del Partido Popular; los atentados terroristas de mayor envergadura jamás cometido en España, perpetrado tres días antes de la celebración de los comicios; y la controvertida actuación del Gobierno de José María Aznar, en las horas posteriores a los ataques, acusando a ETA de la autoría.

Contra todo pronóstico, José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones generales, Fue un 14 de Marzo de 2004. Tres días antes, el 11M, se había producido el mayor atentado terrorista de la historia en España y Europa, en los que 192 personas murieron y más de dos mil resultaron heridas; toda da una conmoción política y social. La interrogante surgió muy pronto. ¿Es ETA, como decía el Gobierno, o los fundamentalistas islámicos, como parecía ser; quienes estaban detrás de la salvajada?

El 12 de marzo, once millones de personas tomamos las calles de España al grito de «¿Quién ha sido?». Había muchas dudas sobre que ETA fuera el brazo armado del los atentados, como el Gobierno adelantó. La emocionada muchedumbre se dirigía desde la Plaza de Castilla en el norte, o desde la Estación de Atocha en el sur, hasta la Plaza de Colón, mostrando su condena a los atentados y la solidaridad con las víctimas.

Ya he tratado este tema, es un momento para el recuerdo. Aquel 11M «Todo se truncó brutalmente». Iñaki Gabilondo informaba sobre el atentado y desde entonces «todo ha sido un sin vivir». Levanté a mi otro hijo y le dije: vamos a la universidad a buscar al niño, me contaba Pilar Manjón (El 11 de marzo de 2004, «todo se truncó»; conversando con Pilar Manjón). Ella «sabía», que a su hijo le había cogido de lleno el atentado. Pilar Manjón me recordó el desprecio de las palabras de Álvarez Cascos: «cambiamos de gobierno por esta puta y cuatro mierdas más». O Esperanza Aguirre al entregarle una subvención para la Asociación 11M Afectados del Terrorismo: «esto es mejor que un premio de lotería, porque no paga a Hacienda». También Manuel Cobo, entonces vicealcalde de Madrid, en la inauguración del monumento a las Victimas del 11M: «Ahora vendrán las putas de la Montera a pedir otro monumentito».

En plena campaña electoral, los partidos políticos suspendieron sus actos electorales, bajo la sombra de los atentados. La noche previa a la apertura de los colegios electores, hubo manifestaciones de ciudadanos insatisfechos con la política informativa del Ministerio del Interior sobre la autoría de los atentados frente a las sedes del PP, convocados por mensajes en los móviles. Mientras continuaban las concentraciones, el Ministro informó de la detención de tres marroquíes y dos indios.

El domingo 14 de marzo de 2004, los españoles habíamos sido llamados a las urnas por novena vez desde la Transición para renovar las Cortes Generales. La participación representó el 75,66% del censo. El PSOE liderado por Rodríguez Zapatero ganó con una ventaja de 4,9% sobre el PP. El PSOE superó los 11 millones de votos (42,59%), con 164 escaños, el mayor respaldo popular obtenido nunca en España. El PP, liderado por Mariano Rajoy, recibió 9.760.000 votos (37,71%), consiguiendo 146 diputados. Las elecciones se habían celebraron bajo el shock de los atentados y las mentiras de Aznar.

Un estudio ha demostrado científicamente, que la información de los medios, los SMS y el boca a boca de los votantes tras el atentado del 11M influyeron en el resultado de las elecciones. El estudio, que han desarrollado investigadores de la Escuela de Informática y la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada, en colaboración con la Universidad de Newcastle de Australia, ha utilizado modelos de simulación social para comprobar matemáticamente que el tratamiento informativo del atentado influyó en el resultado electoral del 14M.

Según la prensa de aquellos días, fue el voto de castigo el que dio la victoria al PSOE, ganando contra pronóstico. El País: «Zapatero derrota a Rajoy en un vuelco electoral sin precedentes«, resaltando que Rodríguez Zapatero ha conseguido, con 11 millones de votos, el mayor respaldo en los 27 años de elecciones democráticas. «España castiga al PP y da su confianza a Zapatero«. Con este titular se refería El Mundo al vuelco político espectacular que habían dado las elecciones. «Todos los pronósticos han saltado por los aires. ABC titulaba: «El PSOE gana las elecciones bajo la conmoción del 11-M«. «El PP se derrumba e IU reduce casi a la mitad sus escaños». Tres días que cambiaron España, era el título del editorial en el que ABC destacaba que «al final, la confrontación de programas, los créditos personales, las solvencias de los partidos, todo ha sido sustituido por un voto de desahogo y de castigo».

Los atentados del 11M fueron ideados en 2001, un año antes de la invasión de Irak, como venganza por el desmantelamiento de la célula de Al Qaeda. Esta célula se había establecido siete años antes en España, acusando a ciudadanos y gobernantes de ocupar el territorio islámico de Al Andalus.

Se cumplen diez y siete años de los atentados; en este tiempo, ha habido una polémica entorno a quien estaba detrás de los autores; qué pretendían; si hubo negligencia en la investigación policial y en la instrucción judicial; si la sentencia llegó al final de los hechos; o si la teoría de la conspiración era cierta. Infinidad de preguntas en el aire.

En la sentencia del 31 de octubre de 2007, se consideró probado que los atentados de Madrid, que causaron 192 muertos y 1.856 heridos, fueron llevados a término por una célula yihadista, siete de cuyos miembros se suicidaron en Leganés el 3 de abril de 2004, más Jamal Zougam, Othman el Gnaoui y otro yihadista no identificado, con la cooperación necesaria del minero Suárez Trashorras, quien facilitó los explosivos.

Los resultados de las elecciones del 14 de Marzo, que ganó el PSOE, estuvieron condicionados por los atentados, y por las mentiras vertidas durante los tres días de gestión del gobierno de José María Aznar.