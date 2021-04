Este 12 de abril se conmemora el Cien Aniversario de la fundación de la Federación Juvenil Comunista (La Fede). Fue en 1921 cuando por iniciativa del P.C. se reúnen los jóvenes al calor de la reciente Revolución Bolchevique, el movimiento universitario por la Reforma, la Semana Trágica de Buenos Aires y las primeras huelgas patagónicas.

En estos cien años los jóvenes comunistas escribieron páginas heroicas, junto a los trabajadores argentinos.

Por aquel entonces un joven inmigrante gallego Antonio “gallego” Soto, afiliado al Partido Socialista Internacional se destacaba en la Semana Trágica y posteriormente en la Patagonia Roja.

Mientras que un joven estudiante llamado Ernesto Guevara, luego conocido por el Che, participaba de las actividades de masas de La Fede. Y la joven Tamara Bunke, conocida como Tania, soñaba desde Alemania Democrática regresar a la argentina, para sumarse a la Fede.

Sería muy largo hablar de tantos héroes juveniles asesinados, muchos de ellos anónimos. Aunque podemos señalar algunos como en las primeras décadas de su fundación: Enrique G. Muller y Jorge Calvo. Durante el gobierno de Isabel Perón, fueron creadas las Tres A. Entre las más de dos mil personas fueron asesinados: Rubén Poggioni y Graciela C. Panne de García, entre los que recuerdo.

Debemos recordar a los jóvenes comunistas asesinados durante la dictadura argentina, entre ellos mi novia Inés Ollero, mis amigos Luis García, Teresa Alicia Israel,

Luis Steimberg, Hernán Nuguer, Román Javier Mentaberry, María Elena San Martin de Valetti, Roberto Claudio Valetti y el adolecente Floreal Avellaneda entre tantos miles de compatriotas.No puedo olvidarme de Marcelo Feito, de ese joven revolucionario internacionalista, que regó con su sangre la insurgente tierra de Farabundo Martí.

Me afilié a la Fede unos días después del Cordobazo. A partir de ese momento tan emocionante y tan esperado, ingrese en la mejor escuela de cuadros de la Argentina, la Fede. Siempre me digo que si tuviera la misma edad volvería a afilarme sin ninguna duda. Y si no existiera la Fede deberíamos de fundar.

Hoy después de cien años de lucha junto al partido, la Fede tiene un gran desafío, crear una FJC de masas, revolucionarias, teniendo como ejemplo al Che.

En este cien aniversario les deseamos cien años más de lucha por el socialismo.