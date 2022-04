- Publicidad-

Echando la mirada atrás de este centenar de columnas, me surgen varias reflexiones:

La primera es una cosa que me dijo Yvan Pozuelo cuando le entrevisté sobre por qué estaba sancionado de empleo y sueldo por poner la máxima calificación a la mayoría de su alumnado durante una década. “eres el primer “periodista” que me pregunta qué o quién puede estar detrás de los inspectores”. Lo cual, me sorprendió, ya que más de una docena de medios habían publicado antes el caso de Yván. ¿Será que hay que entretenerte mirando la cantidad de problemas que hay, sin preguntarnos las causas? Así, es complicado solucionarlos.

“Tus columnas hacen pensar” me dijo hace unas semanas, un periodista de economía que ya admiraba antes de la pandemia, y que se dedicó a publicar tres noticias positivas a diario en pleno confinamiento. Animándome mientras compartía piso en solitario con el coronavirus, y a la vez, cuando todavía no tenía este espacio, enviarle a él y a otros periodistas que conocía, las acciones que estabais haciendo muchos de vosotros cual superhéroes en la primera ola. De esos mensajes nació la oferta que me hizo Bea Talegón para crear esta columna. Muchas gracias, Bea.

Pronto me di cuenta que usar este lugar para insultar a los que no perciben la realidad como yo, y teclean misiles teledirigidos a tus emociones, disfrazados de información para manipular (dar forma) tus decisiones de compra o de voto, sinceramente, me aburre. Es más interesante conectar personas necesitadas con las que le solucionen esos problemas, muchos de ellos emprendedores. De cara, sin amiguismos, ni 3% tan habitual en nuestra corte madrileña de hidalgos asesores. Si sabes quién eres, y qué solucionas, por qué esconderse en otros cuando puedes ir tú y no deber favores. Twitter es un gran lugar para conectar de forma transparente, si no te distraes mostrando tus miedos en forma de odio manipulado.

Así que, hackeé este espacio para convertirlo muchas veces en columnas colectivas, y entrevistas, para ampliar el foco de quijotes que se baten el cobre ante injusticias, o a los que se les ocurrió una innovadora solución a algún problema pensando desde fuera de la caja.

Ha habido un tema, donde me ha quedado claro mi falta de credibilidad, la muerte. Siento la turra que os dí a los habituales por ayudar a unos emprendedores españoles de biotecnología que tienen una cura barata para el coronavirus y para bastantes tipos de cáncer. Así que, toca reinvertir mi tiempo cuántico para que de una vez, descanse en paz la frase de Unamuno “que inventen otros”.

¿Qué he aprendido en este centenar de columnas? Nada. Sí, porque no rijo mi existencia en base a si no soy útil para la sociedad, creer que he cometido errores o he fracasado, y de ahí, para que no sienta que desperdicie mi tiempo lineal, creer que debo aprender algo, para crecer ya sea material o espiritualmente, cual rueda de hamster. Tan solo escribo para viajar allá donde no existen los prejuicios.

¿Me acompañas?

¡GO!