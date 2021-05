La Internacional Antiimperialista de los Pueblos en Defensa de la Humanidad y la Naturaleza saluda a los trabajadores de todo el mundo en su fecha más cara. Rescatamos este 1° de mayo, bajo la memoria de Samuel Felden, Oscar Neebe, Michael Schwab, George Engel, August Spies, Albert Parsons, Adolf Fischer y Louis Lingg, los Mártires de Chicago, y en el marco dramático de la segunda ola del Covid 19, como jornada de lucha y reflexión en la marcha de la clase trabajadora hacia una sociedad libre de explotación y opresiones.

La pandemia, que no ha hecho otra cosa que desnudar y profundizar las enormes desigualdades que genera el capitalismo en su etapa neoliberal, requiere del conjunto de los trabajadores la más amplia unidad, la más rotunda solidaridad de clase. El egoísmo de las clases poseedoras se manifiesta hoy en la disputa mundial donde un diez por ciento de los países, los más poderosos, acapara el 80 por ciento de las vacunas, desconociendo que frente al ataque de un virus que no reconoce fronteras y muta en nuevas y desconocidas cepas, mientras no haya vacunación para todos, nadie estará a salvo.

Nuestro homenaje a todos los trabajadores de la salud: médicos, enfermeros, camilleros, etc. que luchan en la primera línea contra el virus, sin que ello signifique que sean reconocidos como corresponde.

Es hora de unidad sin fisuras, para exigir a los Estados y gobiernos la suspensión de las patentes médicas a fin de que todos puedan acceder a la vacunación. Es hora de unidad para poner freno al saqueo de los bienes comunes, a la depredación y la superexplotación que están en la esencia del capital y abrir cauce a una sociedad más justa.

¡Viva la unidad de la clase trabajadora!

¡Gloria eterna a los Mártires de Chicago!

¡Juntos para vencer!