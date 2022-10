Ayuso condena que la Fiscalía investigue los gritos machistas del colegio mayor Elías Ahúja, hablando de ETA

- Publicidad-

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso se ha negado a condenar los gritos machistas en el colegio mayor, Elías Ahuja, porque considera que “se está desviando la atención” de otros asuntos de interés. Además de manera sorpresiva ha continuado su huida hacia adelante afirmando que “que lo que le sorprende, sobre todo, es que la Fiscalía esté para investigar esto mientras en la universidad a lo largo de los años hemos visto en numerosas ocasiones pancartas a favor de los presos de ETA”.

Ayuso gritos machistas del colegio mayor

Lo ha dicho Ayuso tras acudir al circuito de Jarama para la entrega de los Premios Automovilísticos Fundación Eduardo Barreiros 2022, donde los periodistas le han preguntado acerca de si condena los gritos machistas del colegio mayor, Elías Ahuja gritos, como hizo el jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quién sí lo reprobó y calificando el suceso de “inadmisible”.

Ayuso no condena los gritos machistas del colegio mayor

Sin embargo, Ayuso ha evitado condenarlos explícitamente y se ha centrado en mostrar su “sorpresa porque ahora “la Fiscalía esté para investigar esto”, mientras en la Universidad “a lo largo de los años se han visto” otros incidentes “gravísimos” sin que “la Fiscalía dijera absolutamente nada”.

Ayuso saca a ETA para justificar el machismo

Ayuso ha sacado otra vez a ETA, afirmando que “hemos visto en numerosas ocasiones pancartas a favor de los presos de ETA”. También ha justificado la violencia machista sacando a relucir los “escraches a profesores y alumnos impidiendo conferencias en libertad”, también afirmando que “persiguen, por ejemplo, a los alumnos de la organización españolista catalana, S’ha acabat para que no puedan ir libremente a su universidad en Cataluña.

Ayuso justifica el machismo con una organización ultra españolista

S’ha acabat es una entidad ultra españolista y entre sus simpatizantes está el diputado de la ultraderecha de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, que ha publicado tuits para situarse al lado de la asociación.

Trabajaremos sin descanso hasta recuperar la libertad política en Cataluña, que han contribuido a sepultar los sucesivos gobiernos de PP y PSOE. https://t.co/eaTl2fbpmi — Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) October 5, 2022

¿Quién es Ignacio Garriga?

Es el nuevo secretario general del partido de ultraderecha, VOX, en sustitución del también ultra, Javier Ortega Smith.

Es un honor tomar el relevo de @Ortega_Smith y ponerme al frente de la Secretaría General de VOX.



Asumo mi nuevo cargo con la responsabilidad debida.



Enhorabuena por tu nueva etapa, Javier, los madrileños tendrán un alcalde a la altura.



¡Seguimos trabajando! https://t.co/6zBM9Q0el0 — Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) October 6, 2022

La presidenta populista, en su huida hacia adelante en la justificación del machista, ha continuado: “Me parece que tendríamos que estar a cosas que suceden en la universidad y nunca parece que importan”, matizando que “no es que no condene esos gritos, es que pasan muchas más cosas todos los días”.

Y como pasan muchas cosas, si violan, agreden, insultan o asesinan a una mujer, pues son cosas que pasan.

Ayuso: los periodistas “estamos politizando todo el tiempo, todo el día, todo”

“Estamos politizando todo el tiempo, todo el día, todo”, se ha defendido Ayuso, quien ha afeado que el Gobierno “desvíe la atención” con temas como este, dejando de lado el debate de otros asuntos de actualidad, como “la subida de los sueldos del Gobierno”.

¿Cuántas noticia al día publicamos de la presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿Y cuantas son producidas por ella misma y su equipo de comunicación, al mando del inefable Miguel Ángel Rodríguez? Después de lo dicho, se atreve a denunciar que los periodistas lo estamos “politizando todo el tiempo, todo el día, todo”.

Villacís mengua los graves insultos machistas: “Son estupideces que hace la gente con 20 años”

En otra salida de tono, como si quisiera acompañar a Ayuso, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de lo que queda de Ciudadanos ha afirmado que los insultos machistas que recibieron las alumnas del Colegio Mayor Santa Mónica, por parte de los estudiantes machistas, residentes en el Elías Ahuja, “estupideces”.

Según ha dicho Villacís en declaraciones a los periodistas durante la visita que ha realizado al edificio de la calle Luna 32, “hay cosas más graves que eso”, atribuyendo los cánticos machistas como “Mónicas Putas” a “estupideces que hace la gente con 20 años”.

Primero, no son gente, son hombres jóvenes machistas, hijos de las clases altas dirigentes españolas. Personas que son la gente de Ciudadanos, del PP de Ayuso o de la ultraderecha de VOX.

Dice Begoña Villacís que los gritos machistas en el Colegio Mayor son "estupideces" que hace la gente "con 20 años".



Restar hierro al asunto no es aceptable. Queremos una sociedad en la que no tengan cabida estas actitudes y cánticos machistas.



Lo cuenta @Rita_Maestre: pic.twitter.com/xT1T8jBh3y — Más Madrid Ciudad (@MasMadridCiudad) October 7, 2022

Imágenes soeces

Eso sí, Villacis ha afirmado que son “imágenes soeces y de una mala educación tremenda que merecen que en el centro procedan al expediente disciplinario”.

Las imágenes son lo de menos, lo que repugna son los gritos, que se han repetido a diario por lo menos desde la última década, sin que la dirección del colegio mayor, de una orden religiosa, hubiera hecho nada.

Pero cree que hoy por hoy hay asuntos de mayor gravedad, como “la inflación o la situación de las pensiones”. Total, parece que Villacis coincide con la presidenta de la Comunidad de Madrid, en minusvalorar la violencia de género o machista.

Villacís ha concluido su diatriba, señalando que “lo que habría que hacer es explicarle al chaval, que participó en los hechos cómo se siente una mujer, su madre o su hermana al escuchar esos comentarios para que sienta vergüenza y no tenga ganas de salir de su casa”.

“Esto es un chaval que se habrá tomado lo que sea y profiere una serie de insultos, que no es consciente”, ha insistido.

Los hombres jóvenes son coonscientes de ser machistas

Hay que recordar a Villacis a Ayuso y a todas y todos los políticos que menosprecian estos gritos, que estos hombres jóvenes son perfectamente conscientes de lo que están gritando. El machismo lo viven en sus casas, en su familia, en su vida y con sus amigos y amigas.

Solo hay que oír lo que saben de violencia machista, de acoso hacia las mujeres, de la Ley del NO es NO. Pues los hombres jóvenes en su mayoría no saben nada y muchas mujeres jóvenes tampoco.

Su única información son los bulos y las mentiras de las cadenas de Watssap, de Tik Tok y demás redes sociales.